"Переговори йдуть прискорено": Подоляк розповів про передачу авіації і потужних ракет для України

Михайло Подоляк назвав кілька нюансів, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів.

Подоляк / Посольство США в Україні, Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з партнерами про можливість передачі Україні штурмової авіації і далекобійних ракет вже йдуть.

В ефірі телеканалу FREEДOM Подоляк зазначив, що йдеться про прискорений режим обговорень.

"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко знизити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", - заявив Подоляк.

При цьому він зазначив, що є ще нюанси, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів, ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

"Втім, вони поки не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети", - підсумував Подоляк.

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше у Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ.

Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Великобританія, інші європейські країни - Польща і т.д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, більш досконалого технологічно військового обладнання для України, - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, доставити більше бід державі Україна", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки танки Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

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