"Це не вундерваффе, не диво-зброя": Романенко пояснив, як F-16 вплинуть на фронт

Отримання Україною винищувачів F-16 істотно вплине на зростання потенціалу протиповітряної оборони і можливостей ЗСУ із завдання ударів по наземних стаціонарних і рухомих цілях. Але це не змінить ситуацію в корені. Про це під час чату на Главреді сказав генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"Це [F-16] не вундерваффе, не диво-зброя. Оскільки літаки F-16 покоління 4+, а зараз вже є літаки 5-го покоління, розробки йдуть і щодо шостого", - сказав Романенко.
Генерал-лейтенант запасу також підкреслив, що Україні не дадуть ці літаки в потрібній кількості.
"Це буде лише кілька ескадрилій, може, бригада. Нарощуватися кількість буде поступово", - зазначив він.
Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Літаки F-16 для України
Винищувачі F-16 від Данії з'являться в небі України до літа. Затримка в передачі літаків пов'язана з технічними причинами. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Бельгія зможе надати Україні західні винищувачі F-16 до 2025 року, заявив прем'єр-міністр Александер Де Кроо.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по законних російських військових цілях за межами України.
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