"Це не вундерваффе, не диво-зброя": Романенко пояснив, як F-16 вплинуть на фронт

З появою винищувачів F-16 у ЗСУ буде більше можливостей завдавати ударів по наземних стаціонарних і рухомих цілях.

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Ігор Романенко оцінив, що зміниться на фронті з появою в України винищувачів F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Отримання Україною винищувачів F-16 істотно вплине на зростання потенціалу протиповітряної оборони і можливостей ЗСУ із завдання ударів по наземних стаціонарних і рухомих цілях. Але це не змінить ситуацію в корені. Про це під час чату на Главреді сказав генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Це [F-16] не вундерваффе, не диво-зброя. Оскільки літаки F-16 покоління 4+, а зараз вже є літаки 5-го покоління, розробки йдуть і щодо шостого", - сказав Романенко.

Генерал-лейтенант запасу також підкреслив, що Україні не дадуть ці літаки в потрібній кількості.

"Це буде лише кілька ескадрилій, може, бригада. Нарощуватися кількість буде поступово", - зазначив він.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Літаки F-16 для України

Винищувачі F-16 від Данії з'являться в небі України до літа. Затримка в передачі літаків пов'язана з технічними причинами. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Бельгія зможе надати Україні західні винищувачі F-16 до 2025 року, заявив прем'єр-міністр Александер Де Кроо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по законних російських військових цілях за межами України.

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