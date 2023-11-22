"Це не мирний план": Зеленський розніс пропозицію Трампа щодо "припинення війни"

Україна не піде на те, щоб віддати ворогові Крим і Донбас, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував слова Дональда Трампа / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/DaveDavidsoncom, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що у нього нібито є план припинення війни в Україні.

Україна могла б зупинити війну, віддавши РФ Крим і Донбас, але не піде на це, заявив глава української держави в інтерв'ю Fox News.

"Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", - сказав він.

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Таким чином президент прокоментував слова Трампа про те, що він нібито може зупинити війну в Україні за 24 години.

Глава держави підкреслив, що готовий вислухати його пропозиції, але якщо вони мають на увазі здачу території, то "це не мирний план".

"Давайте поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які кроки в його формулі миру. Я готовий з ним зустрітися. Звичайно, якщо у нього є чіткий мирний план, він може поділитися ним зі мною", - додав Зеленський.

Раньше Трамп відповів Зеленському. Український президент запросив Трампа приїхати в Україну у відповідь на його заяву, що він нібито "зможе завершити війну за 24 години".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запросив колишнього американського президента приїхати в Україну.

"Я запрошую Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити йому, що він не може керувати цією війною", – сказав Зеленський.

Як раніше повідомлялося, експерт розповів, що буде за допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах. Система в США побудована так, що жодна з партій не має тотальної переваги. Демократам і республіканцям доведеться домовлятися.

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