"Це не клуб, де насолоджуються життям": Зеленський розніс Червоний Хрест

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Червоний Хрест повинен отримати доступ до колонії в Оленівці, де в результаті теракту загинули українські полонені.

За словами Зеленського, це входить в зобов'язання Червоного Хреста і Україна готова всіляко сприяти місії.

"Вважаю, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста - це не клуб з привілеями, де отримають зарплати і насолоджуються життям. У Червоного Хреста є зобов'язання - перш за все морального характеру. Мандат Червоного Хреста повинен виконуватися", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що місія Червоного Хреста повинна домогтися доступу до колонії в Оленівці Донецької області, в якій загинули близько 50 українських військовополонених, адже це її робота.

"Україна готова сприяти цьому. За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати і місія Червоного Хреста, але для цього потрібно лідерство, потрібно завзятість, потрібно розуміння, хто і для чого створював такий інститут, як Червоний Хрест", - додав Зеленський.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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