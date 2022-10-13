"Є три дні": у Зеленського поставили жорстку умову Червоному Хресту

Андрій Єрмак / УНІАН, Офіс президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив чітку позицію України до Червоного Хреста щодо теракту в Оленівці.

Керівник ОП зажадав за три дні направити місію в колонію в Оленівці Донецької області, де утримуються українські військовополонені.

"Я підкреслив, що сьогодні кричущо важливе питання щодо того, в яких умовах утримуються українські полонені і з чим вони стикаються в місцях утримання на території Росії і на тимчасово окупованій території України", - заявив Єрмак.

За його словами, Україна закликала комітет, щоб не пізніше трьох днів місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула в Україну, навіть якщо до цього терміну не буде отримано підтвердження з боку Росії.

Андрій Єрмак заявив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома, і в комісію можуть увійти народні депутати України.

"Ми закликаємо відправити місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", - підкреслив керівник Офісу президента.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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