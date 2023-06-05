Контрнаступ ЗСУ: у Резнікова застерегли від передчасної ейфорії

Копитько закликав не розганяти інформацію про те, що ЗСУ щось звільнили допоки не буде офіційного повідомлення від Генштабу.

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У Резнікова застерегли від передчасної ейфорії через контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградского

Повідомлення про можливий початок контрнаступу Збройних сил України та передчасна ейфорія, пов'язана з цим, може призвести до негативних наслідків для ЗСУ. Про це заявив позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько Telegram.

Як зазначив Копитько, останнім часом російські медіа почали "вкидати" інформацію про те, що ЗСУ нібито наступають, щось звільняють, а потім нібито зазнають "космічних втрат" і відступають.

"Мета очевидна – підірвати віру в успіх, створити знервованість", - зазначив позаштатний радник міністра оборони.

Він підкреслив, що Бахмут є найбільш проблемною точкою для країни-агресорки Росії, і будь-які неуспіхи там будуть "інформаційно дуже травматичними". Радник Резнікова вважає, що наразі відбувається перекидання провини, у чому поки має успіх ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

"Імітація "відбиття контрнаступу" потрібна ще й для замилювання теми Бахмута", - зауважив Копитько.

Він закликав не розганяти інформацію про те, що ЗСУ щось звільнили допоки не буде офіційного повідомлення від Генштабу. Навіть якщо факт звільнення визнав ворог на своїх ресурсах.

Копитько пояснив, що російське командування неохоче повідомляє керівництву про неуспіхи, тому затримка повідомлень про втрату того чи іншого рубежу може бути кілька днів. За цей час російське командування намагається розв'язати проблему обмеженими ресурсами, але якщо буде розголос, РФ може підтягнути додаткові ресурси.

"Якщо починається хвиля ейфорії, це може привернути непотрібну увагу і привернути додаткові сили противнику. Після звільнення якогось н.п. у ньому треба закріпитися. Цей дорогоцінний час наші воїни можуть виграти за умови тиші. Активно радіючи, ви не допомагаєте українській армії, але можете допомогти російській", - зазначив позаштатний радник міністра оборони.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

Дивіться відео про те, як тема контрнаступу ЗСУ викликає дикий жах та страх у Кремлі:

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