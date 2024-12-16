Ніхто не може вказувати Україні: Стефанишина - про зниження мобілізаційного віку

Раніше Ольга Стефанишина повідомляла, що на зустрічах із високопосадовцями Європейського Союзу обговорювався вік мобілізованих.

https://glavred.net/ukraine/nikto-ne-mozhet-ukazyvat-ukraine-stefanishina-pro-snizhenie-mobilizacionnogo-vozrasta-10622825.html Посилання скопійоване

Стефанишина висловилася про зниження мобілізаційного віку / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/olga stefanishyna

Що сказала Стефанишина:

Про вік мобілізації вирішать у самій Україні

Воїни мають бути забезпечені всім необхідним

Тема зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону. Як заявила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанишина у відповідь на запитання "Суспільного", зниження віку мобілізації "не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого".

"Це не позиція - це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше", - зазначила Стефанишина. відео дня

Раніше Стефанишина повідомляла, що на зустрічах із високопосадовцями Європейського Союзу обговорювався вік мобілізованих. За її словами, в України "є дуже очевидна відповідь".

"Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні тренування, ні оснащення", - сказала тоді Стефанишина.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Нагадаємо, представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомляв, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати і навчити нових мобілізованих.

При цьому головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов заявив, що в Україні достатньо людей, щоб проводити мобілізацію, яка на сьогодні передбачена законодавством, і не зменшувати мобілізаційний вік. Зокрема, на його думку, є чимало спортсменів, працівників поліції та інших категорій населення, які могли б поповнити Збройні сили.

Як писав Главред із посиланням на The Telegraph, президент України Володимир Зеленський відмовився знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, що негативно позначилося на відносинах із главою Білого дому Джо Байденом.

Читайте також:

Хто така Ольга Стефанишина Ольга Віталіївна Стефанишина - українська юристка. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023 року) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред