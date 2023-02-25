"Це мій дім": Зеленський показав, як і де він живе від початку війни

У кімнаті українського гаранта є ліжко, умивальник, мийка для волосся, стіл, телевізор, гардеробна, а також два вікна з фіранками.

Зеленський показав кімнату, в якій живе на Банковій / president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський показав свою особисту кімнату в Офісі президента, де він проживає протягом року з моменту повномасштабного вторгнення російських військ. Свою кімнату президент показав телеведучому Дмитру Комарову, який у рамках річниці повномасштабного вторгнення РФ представив документальний проект "Рік". Фільм транслював в ефірі телемарафону телеканал 1+1.

Так, у кімнаті українського гаранта є ліжко, умивальник, мийка для волосся, стіл, телевізор, гардеробна, а також два вікна з фіранками.

Зеленський також розповів, що хоча і спускався з працівниками Офісу президента у бомбосховище, він проводить основний час саме у своїй спальні, яку вважає своїм домом.

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"Це мій дім. Я тут живу уже рік. Іноді я звідси записую звернення, іноді навіть проводжу наради. Тут є мої сімейні фото", - розповів глава держави.

Зеленський показав свою кімнату в ОП / Скріншот

Президент також показав свій гардероб, який в основному складається з однієї кольорової гами та стилю одягу. Зеленський розповів, що в його гардеробі зберігається відомий піджак, який він планує надіти зразу ж після закінчення війни. Український гарант додав, що це станеться вже дуже скоро.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію "Лютий. Рік незламності". В рамках пресконференції український гарант заявив, що Україна точно переможе країну-агресорку Росію у цій війні. Головне для перемоги – щоб наша держава всередині залишалася міцною, а партнери продовжили допомагати і вклалися в обіцяні терміни надання допомоги.

"Якщо ми всередині країни будемо залишатися міцним кулаком, а партнери дотримаються усіх термінів, якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу – неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все – мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали усі сили проти цієї навали", - сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що російський диктатор Володимир Путін не робить кроків, які вказували б на те, що він хоче справді припинити війну проти України та досягнути справжнього миру. У такій ситуації Україна не буде сідати з "директором РФ" за стіл переговорів, бо політика Путіна - це рашизм.

Він акцентував на тому, що з нинішньою Росією не можна домовлятися після тих злочинів, які "друга армія світу" вчинила в Україні.

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