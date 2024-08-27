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Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

Анна Косик
27 серпня 2024, 13:17
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Попри шалений спротив зі сторони РФ на першому етапі, під час другого Саміту миру Україна може зайти з сильної позиції на противагу Росії.
Ермак, саммит мира
Спільними зусиллями України і світу Росія може потрапити у "глухий кут" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Україна продовжує підготовку до другого Саміту миру. Наразі ключовим завданням є підготовка спільного плану, який міг би "розбити" скепсис західних партнерів та тиск країни-агресора Росії.

Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, попри увагу партнерів до несхвалення РФ, не потрібно думати, що робитиме ворог, потрібно працювати над збільшенням переліку країн, які підтримають план України.

"Сьогодні ми вже маємо більше 100 країн які підтримують саме формулу миру Зеленського, вважають, що це основа цього мирного плану. Це дуже важливо", - підкреслив Єрмак.

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За його словами, посилення позиції України може призвести до того, що у росіян, під час отримання мирного плану України з підписом понад 100 держав світу, не буде можливості продовжувати брехню про нібито готовність до переговорів.

"Не треба думати і слухати, що говорить російська пропаганда. Безумовно, вони будуть критикувати формулу миру, але по-перше ви знаєте, що формула миру Зеленського на відмінну від безглуздих заяв Кремля на 100% побудована на нормах міжнародного права та статуті ООН... Тому сьогодні будь-якій країні, що поважає норми міжнародного права щось сказати проти формули миру дуже важко, бо це треба сказати проти своїх принципів", - додав керівник ОП України.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Саміт миру та можливість переговорів з РФ

Нагадаємо, агресор Росія вже неодноразово коментувала ідею мирного врегулювання війни в Україні, однак пропозицій, чи заяв, які б свідчили про реальне бажання припинити війну РФ так і не озвучила.

Напередодні повідомлялося, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести мирну конференцію за участю Росії, але не на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Раніше стало відомо, що саміт миру виявився значною дипломатичною перемогою України. Це підсумок кропіткої роботи української дипломатії в широкому розумінні, адже всі доклали зусиль для його проведення з позитивним для України результатом.

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