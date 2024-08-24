Якщо партнери 'посиплються', армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

Україна хоче завершити війну дипломатичним шляхом, але готова витіснити окупантів з території країни, якщо диктатор Путін не піде на мир, заявив президент.

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Україна робить багато кроків для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти, 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ

Україна робитиме усе, щоб змусити російського лідера Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Країна битиметься заради перемоги, навіть якщо дипломатичний шлях завершення війни не буде успішним, а західні партнери здадуться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві.

Глава держави сказав, що Україна робитиме усе, щоб змусити кремлівського диктатора припинити агресію проти України дипломатично. Адже такий шлях збереже життя людей і зекономить час.

"Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - зазначив президент. відео дня

За його словами, Україна робить багато кроків для завершення війни. Зеленський наголосив, що закінченням війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України і запобігання повторної агресії агресії Росії.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

День Незалежності України - заяви Зеленського

В День Незалежності України, 24 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не буде диктувати Україні червоні лінії. Звертаючись до українців з Сумської області, він підкреслив, що Росія порушила суверенітет України, але тепер українська відповідь повернеться до кожної точки Росії.

Також 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

Президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський пожартували про перемогу над Росією на святковій пресконференції у Києві. Дуда зазначив, що під час відступу російських військ він закликатиме Зеленського не завдавати ударів по відступаючим силам. Зеленський у відповідь пожартував, що може бути зайнятий, коли Дуда зателефонує з таким проханням.

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