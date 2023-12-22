Виведення військ з Авдіївки: екскомандир 'Айдару' розповів, коли це станеться

За словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, рішення про виведення українських військ з Авдіївки може бути прийняте вже до Нового року

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Екскомандир "Айдару" розповів про вихід ЗСУ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Сумська ОВА

Просування російський окупаційних сил на Авдіївському напрямку може спронукати Генштаб ЗСУ ухвалити рішення про виведення військ із міста. Про це в ефірі Radio NV розповів колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, у окупантів є значні успіхи на Авдіївському напрямку.

"Я вчора спілкувався з хлопцями звідти. Я думаю, що вже набагато більша ймовірність, що ми будемо змушені з Авдіївки відійти, ніж те, що ми Авдіївку утримаємо", - розповів Євген Дикий.

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Він повідомив, що виведення Сил оборони з Авдіївки може статись вже в найближчі дні.

"Найімовірніше, рішення про відхід з Авдіївки нам доведеться приймати ще навіть до Нового року", - вказав військовий.

Також, він зазначив, що у російських військових є невеликі просування і на інших ділянках, наприклад, в районі Вербового-Роботино. Євген Дикий додає, що на лівобережжі Херсонської області українські війська все ще продовжують наступальні дії проти російськийх окупантів. Станом на зараз, Сили оборони на цьому плацдармі не перебувають в обороні.

"Для них настільки критично цей наш плацдарм прибрати, що, думаю, вони після Авдіївки туди зосередять всі ті сили, які у них після Авдіївки залишаться. Тому не факт, що не доведеться звідти відходити. Але поки динаміка протилежна", - підсумував Дикий.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти почали активні наступальні дії на східному фронті. Вони намагаються атакувати по всій лінії фронту силами розміром з ротно-тактичну групу. Однак наразі немає підстав для виведення українських сил з Авдіївки, повідомив офіцер ЗСУ Микола Мельник.

За даними співзасновника DeepState Романа Погорілого, окупанти вже повністю контролюють промзону Авдіївки і закріпилися на своїх позиціях згідно з повідомленням від 21 грудня.

Представник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що ЗСУ відбивають атаки біля міста і не допускають захоплення ворожими силами Авдіївського коксохімічного заводу. Підприємство залишається під контролем української армії.

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