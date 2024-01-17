Зеленський відреагував на скандал зі стеженням за журналістами Bihus.info

Справою переслідувань розслідувачів вже зайнялась СБУ.

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За командою Бігуса стежили невідомі / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал довкола виявленого незаконного стеження за командою журналістів-розслідувачів Bihus.info.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський наголосив на неприпустимості тиску на ЗМІ.

Також глава держави нагадав, що справою вже займається Служба безпеки України.

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"Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами. СБУ почала розслідування і зʼясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - відповів Зеленський.

Журналістів Bihus.info прослуховували

Журналісти-розслідувачі Bihus.info поскаржилися на незаконне прослуховування своїх співробітників. Напередодні у мережу "злили" відеозаписи, на яких нібито співробітники проекту вживають наркотики.

Як стверджує Бігус, йдеться про заміську новорічну "вилазку". Камеру встановили у готельному номері, який був зареєстрований на чотирьох дівчат. Прослуховування Бігус пов'язує з професійною діяльністю команди.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно зі ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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