Заборона на згадку ЗСУ в рекламі: Pepsi влипла в скандал через війну в Україні

Чистий прибуток PepsiCo в Росії в минулому році виріс на 333%, нагадали в В4ukraine.

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Pepsi потрапила в скандал через війну в Україні / Колаж: Главред, Фото: ДСНС, Pixabay/priyampatel4

Компанія PepsiCo зобов'язала потенційних партнерів виключити будь-які згадки про війну або підтримку України, а також ЗСУ.

Такі умови були поставлені восени 2023 року під час пошуку нового рекламного агентства в Україні, інформує B4Ukraine.

"Ні: Згадка війни, ворожнечі, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних сил України. Ні: підтримка України та армії. Ні: негативна конотація, створення відчуття "небезпеки", – поставила умови своїм партнерам PepsiCo. відео дня

У B4Ukraine звернули увагу на те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії в минулому році виріс на 333% до 525 мільйонів доларів, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків Кремлю.

Публікується заклик до PepsiCo якнайшвидше вийти з Росії. Крім того, уряду США – випустити комерційне попередження для американських компаній про правові, репутаційні та фінансові ризики зростаючих бізнесів під військовим контролем в Росії.

Незважаючи на це раніше в повідомленнях PepsiCo в соцмережах говорилося про те, що "волонтери PepsiCo роздали продуктові набори 1200 сім'ям міста Бородянка, чиї будинки були зруйновані".

/ b4ukraine.org

Що таке B4Ukraine

Додамо, що B4Ukraine є міжнародною організацією, яка відстежує компанії, які продовжують вести бізнес в Росії.

Коаліція В4ukraine звернулася до офісів Pepsi в Україні та США з проханням прокоментувати статтю. Однак на момент публікації відповіді не отримала.

Раніше повідомлялося, що корпорацію Unilever внесли до переліку спонсорів війни. Компанії належать понад 400 брендів, включаючи Domestos, Axe, Rexona та інші.

Як повідомляв Главред, раніше Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

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