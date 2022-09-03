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У Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки

3 вересня 2022, 11:03

Компроміси з Кремлем не стануть рішенням. Це буде просто підготовка до наступної війни на землі НАТО, впевнений міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Егілс Левітс і Артіс Пабрікс
Егілс Левітс і Артіс Пабрікс закликали передати Україні всю зброю, якої вона потребує / Фото Вікіпедія

Президент Латвії Егілс Левітс і міністр оборони країни Артіс Пабрікс закликали союзників по НАТО забезпечити Україну сучасними танками та авіацією. За їхніми словами, єдиний шлях закінчити війну - це перемога України. Вони також застерегли Захід від послаблення рішучості у протидії Росії.

Як пише The Times, Левітс і Пабрікс порівняли війну РФ проти України з Другою світовою, в якій Москва діє подібно нацистам.

"Захід, США, ЄС, всі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете переконатися в тому, що ця військова допомога дійсно ефективна... політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав Левітс.

Міністр оборони Латвії вважає, що Захід своїм страхом спровокувати ядерну війну навіть заохочує російського диктатора Путіна, а насправді повинен допомогти Києву звільнити окуповані території.

"[Російська] інформаційна війна та пропаганда мали значний вплив. Багато хто на Заході дійсно вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. Це була велика помилка, оскільки єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – підкреслив Пабрікс.

"Якщо ми хочемо закінчити війну, якщо ми хочемо забезпечити зерном третій мир, якщо ми просто хочемо жити звичним життям, єдиний шлях – це перемога України. Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо що-небудь Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. Це буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", – додав міністр оборони.

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Як повідомляв Главред, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше півроку. Восени Збройні Сили України можуть повністю зупинити просування ворога по всій лінії фронту і бути готовими до контратаки на окремих напрямках.

Романенко додав, що співвідношення сил з точки зору потенціалу як і раніше на користь Росії. У путінської армії артилерії в гіршому для них прогнозі в шість разів більше, ніж у ЗСУ. Щоби завершити оборонні дії, необхідно поставити Україні стільки ж озброєнь, скільки було поставлено за перші півроку війни. Але виходячи з того, що декларується, цього не планується.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль може залучити до війни в Україні ще 350 тисяч окупантів. Вирішити питання з дефіцитом особового складу РФ може за рахунок військовослужбовців з підрозділів підтримки в Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані.

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