"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експерт

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до різних сценаріїв, адже розуміє, що у випадку програшу у війні може втратити життя.

РФ може використати ракетну атаку для наступу, вважає військовий експерт Петро Черник/ Telegram Кирило Тимошенко, скрін

Російські окупанти можуть використати ракетну атаку, щоб спричинити в Україні блекаут і під час нього здійснити наступальну операцію.

Таким чином загарбники можуть спробувати надати масованим ракетним ударам по інфраструктурі військового значення. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону.

Експерт зазначає, що не можна відкидати ніяких варіантів. Потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

"Чим краще ми прорахуємо множину загрозливих сценаріїв і до них підготуємося, тим легше нам буде. Абсолютно все може скластися. Не треба чекати, що ворог не нападе", – наголошує Черник.

Також він додав: росіяни розуміють, що у разі поразки у війні російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, втратить своє життя, а країна-агресорка РФ може стати на шлях свого розпаду.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Росії запаси високоточних ракет уже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні. Проте у них багато ракет меншого радіусу дії, тому страждатимуть прифронтові регіони.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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