Є лічені місяці: Україна може розпочати реальний переговорний процес - Денисенко

Експерт попередив, що вихід на переговорні позиції у найближчий час для України має критичне значення.

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Розвиток подій на фронті напряму залежатиме від початку переговорного процесу / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Що сказав Денисенко:

Переговори можуть розпочатися не раніше лютого

Якщо діалог не розпочнеться, війна продовжиться ще на рік

Росія не хоче розпочинати переговори

Переговори між Україною та країною-агресором Росією зараз активно обговорюються на міжнародній арені. За словами політичного експерта Вадима Денисенка, Україні необхідно у найближчий час вийти на переговорні позиції.

Як він розповів в етері телеканалу "Еспресо", якщо до кінця травня це не буде зроблено, існує високий ризик продовження війни на ще один рік, замість встановлення миру.

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"Думаю, що реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого. І він триватиме, ймовірно, кілька місяців", - наголосив Денисенко.

Експерт вказав на важливий нюанс у переговорному процесі, пригадавши нещодавній візит російського політика Дмитра Медведєва у Китай. Там він доніс до Сі Цзіньпіна меседж про те, що Росія зараз не збирається вести жодних переговорів і хіба що має хоче виставляти умови для переговорів, які не влаштують ні Україну, ні ЄС, ні США.

"Які це умови? По-перше, Україна ніколи не вступатиме у НАТО. Другу умову озвучив Лавров кілька днів тому, коли сказав, що вимоги Росії - це чехословацький або фінський сценарій, коли країна змушена офіційно відмовитися від частини своєї території. Тобто Лавров вимагає, щоб Україна на переговорах офіційно заявила, що вона відмовляється від Криму, Запорізької області, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Але це неможливо", - пояснив Денисенко

Закінчення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Раніше у ЗМІ писали, нібито обраний президент США Дональд Трамп направив послання президенту України Володимиру Зеленському, закликавши його "розглянути припинення вогню і відмову від тимчасово окупованих Росією територій".

Напередодні, як писав Главред, з'явилася інформація нібито Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії, або навіть відмовитися від підтримки Києва.

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Хто такий Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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