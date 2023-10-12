Є постраждалі, почалася пожежа: росіяни вдарили по будинках у Харкові

Російські окупанти пізно ввечері вдарили по приватному сектору в Харкові.

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У Харкові пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

У Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто безпілотниками. Про запуск дронів повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста і області залишатися в укриттях.

У Харкові пролунали потужні вибухи / фото: скріншот

Мер міста Ігор Терехов заявив, що російські окупанти вдарили по одному з районів на околиці міста. Виявилося, що "приліт" був по приватному сектору. Судячи з усього там є руйнування.

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Влада повідомляє про те, що в результаті удару є мінімум один потерпілий. Інформації про загиблих поки немає. На місці удару почалася пожежа, там працюють екстрені служби.

У Харкові пролунали потужні вибухи / фото: скріншот

Синєгубов уточнив, що у постраждалого чоловіка осколкові поранення. Також медики надають допомогу жінці, у якої була дуже гостра реакція на стрес.

Масовані удари РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує нові масовані удари. Росія на своїй території почала збирати "Шахеди", які маркують як "Герань-2", нагадала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed. Країна-окупант Росія тільки за вересень застосувала проти України понад 500 безпілотних літальних апаратів, сказав представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше у Харкові прогриміли вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова. Рятувальники ліквідовують наслідки влучень, загоряння авто, розбирають завали будівель. В результаті удару є загиблі і поранені.

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