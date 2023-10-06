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РФ готує нові масовані удари: українців попередили, чим битиме ворог

Олексій Тесля
6 жовтня 2023, 15:58 оновлено 6 жовтня, 16:12
Росія на своїй території почала збирати "Шахеди", які маркують як "Герань-2", нагадала Наталія Гуменюк.
Дрони-камікадзе, Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк попередила про підготовку нових ударів РФ / Telegram, скрін

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, чим російські окупанти будуть атакувати Україну.

РФ буде використовувати більше дронів-камікадзе в ході атак на українські міста, чому буде сприяє допомога Ірану, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Очевидно, що буде збільшуватися кількість (дронів, - ред.). Це не залякування, це об'єктивна реальність і аналітика. Вони можуть застосовувати більшу кількість "Шахедів", оскільки вони (росіяни, - ред.) мають підтримку з інших країн, безпосередньо Іран", - попередила вона.

відео дня

Речник Сил оборони півдня України нагадала, що Росія на своїй території почала збирати "Шахеди", які маркують як "Герань-2".

Гуменюк додала, що українські військові проте протистоять дроновим атакам РФ і у ЗСУ є перевага в "морському бою".

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 6 жовтня, у Харкові прогриміли вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про" приліт " по центральній частині Харкова. Рятувальники ліквідовують наслідки влучень, загоряння авто, розбирають завали будівель. В результаті удару є загиблі і поранені.

Як повідомляв Главред, 5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину і кафе, де проходили поминки за загиблим військовим. В результаті атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хто-небудь з місцевих жителів. Версію перевірять СБУ і поліція.

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дрони війна Росії та України Наталія Гуменюк
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