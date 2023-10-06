У Харкові - вибухи: окупанти вдарили по центру міста, поранено 11-місячну дитину

Вранці в п'ятницю, 6 жовтня, в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.
Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
"Жителі Харкова та області, перебуваєте в укриттях!",- написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Мер Ігор Терехов повідомив про те, що удар припав на центральну частину міста.
"Харків - під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста", - написав він у Telegram.
Пізніше Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, є інформація про влучання в Київському та Основ'янському районах Харкова.
"Три людини отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, пошкодження авто і будівель. Інформація уточнюється", - зазначив він.
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі
Терехов повідомив, що удари РФ припали виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.
"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина – рятувальники намагаються якнайшвидше розібрати їх", - повідомив мер міста.
Загалом постраждалих станом на 7:40 троє, всі у легкій формі, посічені склом.
Оновлено. Голова Харківської ОВа Олег Синєгубов уточнив ситуацію у Харкові.
За його словами, РФ завдала двох ударів по місту. До медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – 11-місячна дитина.
Наразі рятувальники ліквідують наслідки влучань, займання авто, розбирають завали будівель.
Як повідомляв Главред, 5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину і кафе, де проходили поминки за загиблим військовим. В результаті атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хто-небудь з місцевих жителів. Версію перевірять СБУ та поліція.
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