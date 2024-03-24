Є прильоти: Росія атакувала Львівщину ракетами 'Кинджал' - ОВА

У Львівській ОВА зазначили, що ціллю російських окупантів став об'єкт критичної інфраструктури, який зазнав ракетного удару у ніч на 24 березня.

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Росія атакувала Львівщину ракетами "Кинджал" / Колаж Главред, фото: Вікіпедія, Picryl

Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині із ізастосуванням гіперзвукових ракет х-47 "Кинджал". Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", - зазначив він.

Очільник ОВА також додав, що працівників ДСНС, що займались гасінням пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, який зазнав пошкоджень внаслідок нічного ракетного удару, вчасно попередили про ракетну небезпеку та евакуювали у безпечне місце.

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Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 24 березня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 березня Росія атакувала територію України за допомогою 29 крилатих ракет повітряного базування та 28 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 43 повітряні цілі.

24 березня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під час цієї атаки одна російська крилата ракета перетнула кордон з Польщею.

Метою цього удару були об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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