Росіяни атакували Україну ракетами та 'Шахедами': скільки цілей вдалось збити

У Повітряних Силах розповіли про деталі масштабного російського ракетного удару по території України. Зазначається, що сили ППО працювали у 8-ми областях.

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Росіяни запустили по Україні 29 ракет та 28 "Шахедів" / Колаж Главред, фото: УНІАН

У ніч на 24 березня Росія атакувала територію України 29-ма крилатими ракетами повітряного базування та 28-ма БПЛА типу "Шахед". Силам ППО вдалось знищити 43 повітряні цілі. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – рф.) та 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ - рф., мис Чауда – Крим)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Олещук додав, що в результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних безпілотників "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Водночас, очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Телеграм-каналі повідомив, що в зоні відповідальності ПвК "Захід" українські сили ППО знищили 8 ракет та 7 БПЛА типу "Шахед".

"У зоні відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників. За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім "шахедів". Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", - наголосив Максим Козицький.

Він також нагадав, що зона відповідальності Повітряних Сил України "Захід" охоплює не лише Львівщину, а й Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України

Ракетний удар по Україні 24 березня

У ніч на 24 березня російські окупанти здійснили масштабний удар по Україні, використовуючи крилаті ракети та безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Крім того, під час цієї атаки одна з ракет перетнула кордон з Польщею.

Головною метою удару були об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

За даними керівника столичної військової адміністрації Сергія Попка, сили ППО над Києвом знищили близько ворожих 10 ракет.

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