Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

По місту було завдано щонайменше два удари.

Наслідки удару по Запоріжжю/ колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

РФ близько півночі завдала два удари по Запоріжжю

Частково зруйнована будівля магазину

Тисячі людей після удару залишилися без світла

У ніч на суботу, 27 вересня, російські окупанти вдарили по Запоріжжю дронами. По місту було завдано щонайменше два удари.

Російські загарбники поцілили по об’єкту цивільної інфраструктури. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також він повідомив, що була частково зруйнована будівля магазину.

Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

Пізніше Федоров повідомив, що до 4-ї години ранку було заживлено понад 95% абонентів.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

