Євробачення 2026: все, що потрібно знати про Гранд-фінал

Букмекери оприлюднили свої прогнози щодо фіналу "Євробачення-2026".

Фінал Євробачення 2026: що відомо

Які місця пророкують учасникам

У якому порядку виступатимуть фіналісти

14 травня відбувся другий фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, в якому брала участь і Україна.

Тепер єврофани по всьому світу чекають на головну музичну подію — Гранд-фінал конкурсу, який відбудеться вже цієї суботи, о 22:00 за київським часом.

Главред публікує найцікавіше, що відомо на даний момент про фінал конкурсу.

Повний список фіналістів Євробачення 2026

У фіналі Євробачення 2026 виступлять 25 країн. Серед них країни, які завоювали собі місця після першого та другого півфіналу, а також країни, які потрапили до фіналу автоматично.

Данія

Німеччина

Ізраїль

Бельгія

Албанія

Греція

Україна

Австралія

Сербія

Мальта

Чехія

Болгарія

Хорватія

Велика Британія

Франція

Молдова

Фінляндія

Польща

Литва

Швеція

Кіпр

Італія

Норвегія

Румунія

Австрія

Порядок виступів усіх країн у фіналі Євробачення 2026

Країни-фіналістки братимуть участь у такому порядку. Україні дісталося гарне сьоме місце, одразу після запального рудого кота з Греції.

Фаворити Євробачення 2026 та ставки букмекерів

Після двох півфіналів і виступів усіх учасників визначилася п'ятірка фаворитів. Згідно з даними букмекерських контор, у першій п'ятірці знаходяться:

Фінляндія

Австралія

Греція

Ізраїль

Румунія

Ставки букмекерів частково змінювалися протягом останнього місяця і різко змінили деякі дані після другого півфіналу.

Зокрема, на друге місце фактично увірвалася Австралія, посунувши Грецію на друге місце. Також свої позиції значно зміцнили Ізраїль та Румунія.

Зірка італійської естради Sal Da Vinci піднявся на 7 місце.

Що ж стосується України, то LELEKA з піснею "Ridnym" зараз посідає 12 місце. Вона опустилася в рейтингу після другого півфіналу.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

