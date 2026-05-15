LELEKA розлучається: учасниця Євробачення 2026 зробила зізнання про особисте життя

Христина Трохимчук
15 травня 2026, 12:04
Співачка відверто розповіла про свої шлюби.
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: facebook.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • LELEKA розлучається з другим чоловіком
  • Якими були шлюби співачки

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA зробила відверте зізнання про своє особисте життя в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова". За словами співачки, її шлюби були кардинально різними, але обидва закінчилися розлученням.

LELEKA зізналася, що стосунки з першим чоловіком були не найздоровішими. Артистка вийшла заміж у 23 роки і переїхала з чоловіком до Німеччини. Виконавиця підкреслила, що мала дуже шаблонні уявлення про шлюб і намагалася підлаштуватися під очікування чоловіка та його родини.

"Я була дивною людиною. Ці стосунки почалися без романтики. Я відразу хотіла бути ідеальною дружиною. Перестрибнула цей момент — подобається чи не подобається", — висловилася співачка.

У якийсь момент LELEKA відчула, що їй не вистачає самореалізації в цих стосунках, тому вирішила, що більше не хоче в них перебувати.

"Я сама собі цю картину вигадала. Мені подобалася ця роль. У якийсь момент я усвідомила, що люблю співати, я цілеспрямована, багато читаю, дивлюся, вчуся, і в мене є потреба в самореалізації. Відчувала це напруження всередині. Зрозуміла, що моє уявлення про стосунки і те, куди мене несе, суперечать одне одному", — поділилася артистка.

Вдруге співачка вийшла заміж за учасника групи LELEKA. Виконавиця зазначила, що сама не очікувала потрапити в такі здорові стосунки після попередніх деструктивних. Але казка тривала недовго, і пара прийняла рішення розлучитися. Зараз LELEKA перебуває в процесі розлучення.

"Це були здорові та класні стосунки, де є простір для кожного. Ні про що не шкодую, дуже вдячна. Краса, романтика, чесність, відкритість і вірність", — прокоментувала представниця України.

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA зустрілася з легендою конкурсу — Андрієм Данилко. Мережу розсмішило те, що Данилко не відразу впізнав конкурсантку і навіть перепитав, хто вона.

Також українська співачка LELEKA відверто розповіла про своє лікування в психіатричній клініці в Німеччині. Постійна напруга та переживання за родину, яка залишилася в Україні, негативно позначилися на психічному здоров'ї артистки.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

