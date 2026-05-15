СБС знищили літак і гелікоптер РФ вартістю понад 40 мільйонів доларів

Головне:
- Дрони СБС за ніч уразили 23 військові цілі ворога
- Знищено літак Бе-200, гелікоптер та два комплекси ППО
- Загальна кількість знищених ППО за пів року сягнула 153 одиниць
Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаір", гелікоптер К-27 у Єйську, ЗРК "Панцир" та ЗРК "Тор", а також уразили сухогруз- перевізник боєкомплекту, локомотив та інші цілі армії країни-агресорки Росії.
Про це у Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, у ніч на 15 травня дрони СБС нанесли 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей, Криму та на території РФ - у Таганрозі і Єйську.
"Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника (ЗРК - Главред), знищені Птахами СБС протягом 01-15 травня. Всього протягом ППОпаду грудня-травня СБС знищено вже 153 одиниці ППО: ЗРК- 108 штук, РЛС-комплекс 39 штук, РЕБ-комплекс 6 штук", - додав військовий.
Зауважимо також, що приблизна вартість лише одного літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" стартує від 40 мільйонів доларів. Тож загальні збитки внаслідок нічних ударів українських дронів для армії РФ дуже відчутні.
Як удари України впливають на ситуацію в РФ
Главред писав, що за словами британського полковника у відставці Геміша де Бреттон-Гордона, удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну.
Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій. На цьому тлі зростає обговорення неспроможності РФ ефективно захистити власні об’єкти від дронових атак.
Удари України по об'єктах РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 15 травня в російській Рязані пролунали потужні вибухи. У місті вирує пожежа та сильне задимлення. Під атаку дронів, ймовірно, потрапив рязанський НПЗ.
Напередодні фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм" у Росії.
Раніше, 8 травня, Збройні сили України завдали ударів по Росії. Потужна пожежа була зафіксована в Ярославлі, що за 700 кілометрів від кордону з Україною.
Про персону: Роберт Бровді
Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.
