Створено Спецтрибунал для Путіна, квиток до Гааги забезпечено - Сибіга

На засіданні Ради Європи ухвалено рішення про створення Спеціального трибуналу для Путіна.

Коротко:

37 держав схвалили угоду про створення Спецтрибуналу

Спеціальний трибунал має запрацювати у 2027 році

Затверджено імплементаційну угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Покарання ініціатора війни Володимира Путіна та представників його режиму неминуче. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Відповідне рішення було ухвалено під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося в Кишиневі (Молдова).

Під час зустрічі представники 37 держав підтримали затвердження Розширеної часткової угоди про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей документ став третім ключовим етапом у формуванні міжнародного механізму правосуддя.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив актуальність створення Спецтрибуналу на тлі вчорашнього злочинного російського удару по Києву, який забрав життя 24 осіб.

"Так само, як Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість із руїн війни", – підкреслив Сибіга.

Як зазначив глава МЗС, моральні засади Європи та світу будуть відновлені лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покараний. Це питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності.

"Путін завжди хотів увійти в історію. І цей трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не тільки він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", – підкреслив міністр.

За словами Сибіги, сьогодні було пройдено точку неповернення – Спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Через рік після ухвалення політичного рішення у Львові затверджено імплементаційну угоду, що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом.

Водночас міністр зазначив, що це лише початок на шляху до справедливості.

"Буде більше країн. Буде будівля в Гаазі. Буде перший комітет. І будуть вироки. Україні це потрібно. Європі це потрібно. І навіть Росії потрібен цей трибунал", – додав він.

Міністр підкреслив, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

"Відповідальність ніколи не стане предметом компромісу. Справедливість є невід'ємним елементом міцного миру", – підкреслив Андрій Сибіга.

У МЗС зазначили, що розширена часткова угода про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу визначатиме адміністративні та управлінські принципи його функціонування, а також створюватиме додаткові механізми для розширення міжрегіональної підтримки спецтрибуналу. До Угоди можуть приєднатися як держави-члени Ради Європи, так і треті держави.

У свою чергу, як повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра у Facebook, Спеціальний трибунал має запрацювати у 2027 році.

"Вперше після Нюрнберга і Токіо з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України. Ті, хто її розпочав, понесуть відповідальність. Це вже неминуче", – підкреслила Мудра.

За її словами, наступні кроки – це формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування.

"Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота триває", – зазначила Мудра.

Трибунал для розслідування злочинів агресії РФ проти України

Як писав Главред, у квітні 2025 року стало відомо, що Євросоюз завершив технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу для покарання винних у злочині агресії проти України, включаючи Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" та юридично недійсними.

Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його призначили заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

