Путін почав велику 'зачистку': губернатори масово йдуть у відставку

Кремль намагається відвернути невдоволення в прикордонних районах від Путіна.

Путін звільняє губернаторів

Ключові тези:

Путін змінив губернаторів прикордонних регіонів

Кремль шукає винних у провалах безпеки

РФ посилює мілітаризацію влади

Російський диктатор Володимир Путін у паніці замінює губернаторів прикордонних з Україною областей на генералів. Кремль також намагається звинуватити регіональних чиновників у провалах у сфері безпеки кордонів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 13 травня Путін підписав два укази про те, що губернатори Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та Брянської — Олександр Богомаз подали у відставку "за власним проханням".

Натомість диктатор призначив заступника губернатора Іркутської області генерал-майора Олександра Шуваєва в.о. губернатора Бєлгородської області, а ексзаступника губернатора Челябінської області та очільника окупаційного уряду так званої "ЛНР" Єгора Ковальчука в.о. губернатора Брянщини.

За словами аналітиків, Кремль переслідував і звинувачував експосадовців Курської, Бєлгородської та Брянської областей у власній нездатності належним чином відреагувати на Курську операцію 2024-го та українські транскордонні рейди протягом 2023-2024-х років.

"Кремль також може намагатися відвернути невдоволення в прикордонних районах від Путіна та керівної партії "Єдина Росія" напередодні виборів до Державної Думи, які мають відбутися у вересні цього року. Гладков також відкрито критикував відключення мобільного інтернету та Telegram у прикордонному районі Бєлгородської області. Кремль, можливо, замінив Гладкова кимось, кого вважає більш лояльним до себе", - йдеться у звіті.

Зокрема, зараз Шуваєв є частиною нової "еліти", яку Путін формує в російському уряді через програму "Час героїв".

В ISW додають, що Кремль докладає узгоджених зусиль для призначення ветеранів війни в Україні, які були у програмі "Час героїв", на місцеві, муніципальні, регіональні та федеральні посади.

Аналітики вважають, що мета Москви - нібито реінтеграція військовослужбовців у суспільство РФ та зміцнення цивільно-військових відносин і підтримки війни.

"Рішення Кремля замінити Гладкова Шуваєвим, ймовірно, є частиною його довгострокових зусиль щодо мілітаризації російського уряду за рахунок лоялістів та провоєнних ветеранів", - підсумували в ISW.

Путін заганяє себе в глухий кут

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що політичний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна входить у фазу звуження можливостей як у внутрішній, так і у зовнішній політиці.

За його словами, у разі інерційного продовження війни Росія може зіткнутися з системним глухим кутом упродовж найближчих 8–12 місяців.

Він додав, що ключова проблема Кремля нині полягає не лише в економічних обмеженнях, а насамперед у політичному "коридорі рішень", який суттєво звузився.

Напруга в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики раніше заявляли, що Кремль розпочав непублічну підготовку до заміни керівників одразу трьох стратегічно важливих регіонів Росії.

Також відомо, що радіння рейтингів і зростання внутрішньої напруги в Росії змушують російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна шукати нові способи втримати контроль над ситуацією.

Економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов говорив, що у російських владних та бізнесових колах зростає невдоволення політикою Кремля, однак страх перед репресіями блокує будь-які спроби опору.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

