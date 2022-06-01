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Росіяни захопили 70% Сєвєродонецька - глава Луганської ОВА

1 червня 2022, 11:21

Частина українських військ відійшла на вигідніші позиції, ще частина – продовжує бої всередині Сєвєродонецька. Лисичанськ повністю під контролем ЗСУ.

Гайдай, Сєвєродонецьк
Сергій Гайдай розповів про ситуацію в Луганській області / Фото t.me/serhiy_hayday

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у середу, 1 червня, що росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька.

За його словами, частина українських військ відійшла на вигідніші, заздалегідь підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

"Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганської області постійно перебувають під обстрілами. Евакуація припинена", - написав Гайдай в Telegram.

Гуманітарну допомогу в Сєвєродонецьк немає можливості завозити. При цьому за словами глави ОВА, в лікарні є достатня кількість ліків та інших медзасобів, в гуманітарних штабах є запаси продуктів, яких вистачить на якийсь час.

Раніше 1 червня в британській розвідці повідомили, що на вулицях Сєвєродонецька активізувалися бої, армія РФ просувається до центру міста.

За даними британської розвідки, російські війська разом з "кадирівцями" окупували, ймовірно, понад половину міста.

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Звіт британської розвідки 1 червня / twitter.com/DefenceHQ

Битва за Сєвєродонецьк

Вранці 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, вбито двох городян, ще п'ятьох людей поранено.

Пізніше того ж дня голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко розповів, що бої йдуть в околицях Сєвєродонецька. Ворог контролює смугу в близько сто метрів. Окупанти застосовують артилерію та авіацію.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише щодня втрачають там свій особовий склад і техніку.

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