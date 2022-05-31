Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька - Арестович

Арестович / Reuters, скріншот

Війська РФ опиняться в епіцентрі отруйної промислової зони, якщо продовжать своє просування в Сєвєродонецьку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-канал Фейгін LIVE.

"Сєвєродонецьк нижче Лисичанська. Лисичанськ не в оточенні, він має повний зв'язок з більшою землею - постачання техніки, озброєння, поповнення боєприпасів. А найголовніше - після взяття Сєвєродонецька відкривається красива і дуже отруйна хімічна промзона", - заявив Арестович.

За його словами, ударами по промисловій зоні російські війська завдають серйозної шкоди. Правда, під загрозу хімічної катастрофи вони ставлять не тільки населення міст, але свою живу силу.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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