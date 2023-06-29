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У Запоріжжі навчання через ризик аварії на ЗАЕС: як діяти в разі НС

Андрій Ганчук
29 червня 2023, 11:19 оновлено 29 червня, 11:31
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Українцям треба дотримуватися спокою, уникати паніки і діяти відповідно до вимог у разі загрози аварії на Запорізькій атомній електростанції.
ЗАЕС
Влада Запоріжжя опублікувала алгоритм, що потрібно робити у разі загрози аварії на ЗАЕС / фото Енергоатом

У Запоріжжі та Запорізькому районі у четвер, 29 червня, проводяться командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. У разі офіційного попередження місцевим жителям потрібно провести герметизацію приміщень і уникати паніки.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, якщо від влади надійде сигнал про загрозу надзвичайної ситуації, треба буде дотримуватися певних правил і діяти відповідно до вимог.

Як діяти у разі загрози аварії на ЗАЕС

Уникати паніки та зберігати спокій.

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Допомагати один одному. Попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку.

Заберіть у помешкання домашніх тварин.

Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Здійсніть герметизацію приміщень (вікон, дверей) (не підходьте до них без нагальної потреби), відключіть кондиціонери, вентилятори, закрийте вентиляційні віддушини, димоходи тощо.

Будьте в готовності за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років (необхідні дози та порядок проведення розміщений на сайті облдержадміністрації).

Зробіть запас води у герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Зберіть "Екстрену валізу", зокрема до неї герметично упакуйте харчові продукти, воду, комплект запасного одягу, документи і цінні речі.

Здійсніть евакуацію дітей, вагітних жінок, хворих максимально використовуючи особистий автотранспорт за допомогою родичів, сусідів, друзів, знайомих, а у разі неможливості направте їх у збірні пункти евакуації.

Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

Забороняється знаходження на відкритій місцевості без гострої потреба.

У разі виходу на вулицю – обов’язково одягніть захисні засоби (чоботи, плащ, накидки, головні убори, респіратори тощо).

Обмежте приймання їжі місцевого виробництва.

Не рухайтесь на автотранспорті по узбіччю та по дорогах без жорсткого покриття.

До чого треба готуватися у разі загрози аварії на ЗАЕС

До проведення дезактивації територій та запобіганню запиленню на відкритих місцевостях;

організації санітарних бар’єрів на входах до приміщень (груп приміщень), будинків, тобто зняття верхнього одягу та перевзування.

стежте за додатковими повідомленнями від органів влади, ДСНС, поліції.

Що робити українцям на окупованих територіях у разі загрози аварії на АЕС

Необхідно евакуюватися на безпечні території наближені до узбережжя Азовського моря у будь-який доступний для вас спосіб.

Окупанти можуть мінувати території і застосовувати, діяти агресивно і застосовувати зброю.

Україна звернулася до Червоного хреста із проханням про допомогу евакуації громадян із окупованих територій у разі загрози аварії на ЗАЕС.

Загроза підриву агресором Росією Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що країна-окупант Росія розглядає можливість сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції. За словами гаранта, інформація передана партнерам, а світ повинен діяти на випередження.

Начальник Головного управління розвідки Мінорони Кирило Буданов сказав, що Росія затвердила план щодо можливого підриву Запорізької АЕС. На думку Буданова, у разі наказу Росії виконавці швидко все реалізують.

"Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання, що ведуть до станції, що призведе до ядерної аварії в короткий термін. Тобто для прискорення катастрофи можуть бути застосовані технічні засоби", - підкреслив Буданов.

Інші новини:

Запорізька АЕС війна Росії та України
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