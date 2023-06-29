"Буде воєнна реакція НАТО": РФ може підірвати ЗАЕС лише з однієї причини – Коваленко

Якщо російські окупанти підірвуть Запорізьку АЕС, Захід сприйме це як атаку на країни-члени НАТО. Після цього почнеться збройне протистояння Альянсу з РФ.

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РФ може підірвати ЗАЕС лише з однієї причини, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, Facebook Коваленко

Існує мінімальна ймовірність того, що країна-агресорка Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію. Є лише одна причина, з якої РФ може піти на такий крок – якщо російським окупантам доведеться тікати з півдня України. Тоді загарбники можуть використати підрив ЗАЕС як спосіб гальмування просування українських військових, щоб самим встигнути втекти до тимчасово окупованого Криму.

Але на такий теракт відреагує Північноатлантичний альянс, який сприйме цей крок РФ як загрозу для себе та атаку на країни-члени НАТО. Тоді може розпочатися військове протистояння між Альянсом і Росією. Таку думку висловив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

При цьому Коваленко наголошує, що країна-окупант Росія не підриватиме Запорізьку АЕС, поки російські загарбники перебувають на півдні України, адже так вона може сама знищити понад 150 тисяч російських військових.

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"Південне угруповання окупаційних військ розташоване на лівобережній Херсонщині, в Запорізькій області та частково на Донеччині. Це трошки більше 150 тисяч військових. Загалом це більше 60% від загальної боєздатної кількості усіх військ РФ на території України. Давайте уявимо, що Росія підриває ЗАЕС, коли її війська перебувають на материковому півдні. Це мінус 150 тисяч боєздатних військових. Все окупаційне угруповання втрачає 60% свого потенціалу – Росія фактично залишається без армії", – зазначив військово-політичний оглядач.

Він наголосив, що росіяни підуть на підрив Запорізькій АЕС, тільки якщо українські військові прорвуть другу лінію оборони і російським загарбникам доведеться тікати, наприклад, на територію тимчасово окупованого Криму. Таким чином окупанти можуть спробувати загальмувати рух Сил оборони України.

За словами Коваленка, інші держави точно відреагують на такий крок, адже, на відміну від підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, катастрофа на ЗАЕС прямо вплине також на них.

"Наразі виникає багато порівнянь ситуацій на Каховській ГЕС та Запорізькій АЕС. Мовляв, якщо росіяни підірвали ГЕС, вони підірвуть і ЗАЕС. Але тут треба чітко розуміти різницю між водою і радіацією. Міжнародні партнери не побачили воду в Берліні, Парижі або Празі після підриву ГЕС, втім, на радіацію вони будуть змушені реагувати, оскільки сприймуть це як загрозу для себе та атаку на країни-члени НАТО", – зазначив Коваленко.

Підрив ЗАЕС буде сприйнятий як атака на країни НАТО

Військово-політичний оглядач наголосив, що рейди "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії", а також бунт вагнерівців показали боягузтво російського диктатора Володимира Путіна. Ці події продемонстрували, що Путін неспроможний вирішувати внутрішні проблеми РФ, а Кремль не контролює ситуацію і не має ресурсу для протидії загрозам.

Під час заколоту Пригожина глава Кремля дуже швидко накивав п’ятами з російської столиці, нагадав Коваленко.

"Тут виникає питання: а чи готовий Путін ризикнути своїм майбутнім? Можливий підрив ЗАЕС на Заході сприймуть як атаку на країни НАТО. Після цього проти Росії діятимуть уже не 8 тисяч зеків на "буханках" та пікапах із кулеметами "Максим", яких можна зупинити шляхом перемовин із Лукашенком, а повноцінні ударні бронетанкові групи Альянсу", – зазначив він.

Коваленко наголосив, що все це свідчить про те, що РФ навряд чи влаштує катастрофу на ЗАЕС. Такий сценарій малоймовірний навіть у тому разі, коли окупаційні війська тікатимуть з півдня.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Загроза підриву Росією Запорізької АЕС

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що російські окупаційні війська підготували план із підриву Запорізької атомної електростанції, яка наразі знаходиться під їхнім контролем. Як зазначив Буданов, план росіян повністю розроблено й затверджено, і не вистачає лише наказу про підрив, після чого виконавці можуть реалізувати його "за лічені хвилини".

Після цього у США сказали, що не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, навіть попри останні повідомлення України про підготовку Росією до теракту. Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, у Запоріжжі та Запорізькому районі у четвер, 29 червня, проводяться командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. У разі офіційного попередження місцевим жителям потрібно провести герметизацію приміщень і уникати паніки.

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