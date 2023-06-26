Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

Катастрофа на ЗАЕС була б глобальною, попередив Ігор Ейдман.

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РФ може влаштувати теракт на ЗАЕС / Главред

Ймовірний теракт РФ на захопленій Запорізькій АЕС вважатиметься ядерним тероризмом, заявив російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман.

"А ядерний тероризм за своїми наслідками для терористів не менш масштабний злочин, ніж застосування ядерної зброї", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що до підриву РФ Каховської ГЕС Захід вже задіяв доступні йому важелі тиску, проте додаткова реакція можлива після того, як будуть опубліковані якісь офіційні результати розслідування, де буде документально підтверджено, що це зробив Кремль.

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"Тут дещо інша ситуація, тому що катастрофа на Каховській ГЕС страшна, але локальна. Катастрофа на ЗАЕС була б глобальною, тому що радіоактивні опади могли б пролитися де завгодно, в тому числі і в країнах НАТО, в тій же Польщі і навіть Туреччині. До речі, до питання про міжнародну реакцію, то Туреччини реагувала б теж дуже жорстко. Тому що хоч Туреччина і не зовсім близько, але теоретично до неї також могли б дійти радіоактивні опади", — вважає співрозмовник.

Ейдман додав, що у відповідь на підрив Запорізької АЕС Захід навряд чи завдасть ядерного удару по РФ, але якісь заходи, в тому числі й військового характеру, були б зроблені.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що країна-агресор Росія хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції. За його словами, метою таких дій Москви може стати дестабілізація обстановки в країні, щоб змусити Київ піти на умови Путіна щодо завершення війни.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що окупанти Росії додатково замінували Запорізьку АЕС. За його словами, існує певна загроза, оскільки росіяни замінували ставок-охолоджувач станції.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що розвідка України отримала інформацію, згідно з якою окупант Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Відомості передані країнам-партнерам.

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