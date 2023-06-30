Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

Фахівці країни-агресорки Росії отримали вказівку виїхати з ЗАЕС до 5 липня, бажано – до окупованого Кримського півострову, пишуть в ГУР Міноборони України.

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На ЗАЕС та в Енергодарі стало менше військових патрулів окупантів - ГУР / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

Фахівці та окупаційний контингент Росії поступово залишають територію Запорізької атомної електростанції. Співробітникам Росатома рекомендують до 5 липня виїхати до захопленого Криму. В Енергодарі стало менше російських військових патрулів. Персоналу, що залишився на станції, вказали в разі можливих аварій "звинувачувати у всьому Україну". Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як повідомляє пресслужба ГУР, російські окупанти поступово скорочують свою присутність на території ЗАЕС. Їдуть фахівці загарбників з Росатому. Іншим фахівцям, які підписали договори з компанією РФ, рекомендують до 5 липня евакуюватися до захопленого Криму.

"За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "росатомом". Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - зазначили в розвідці.

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Крім того, в Енергодарі зменшується кількість військових патрулів російських загарбників.

"Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів", - сказали в ГУР.

У військовій розвідці підкреслили, що Москва дала вказівку тим фахівцям, які залишаються на станції, "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Загроза підриву Росією Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що країна-агресор Росія вивчає можливість реалізації сценарію теракту на Запорізькій АЕС. За словами гаранта, відповідна інформація передана державам-партнерам. Світова спільнота має діяти на упередження.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія вже затвердила план можливого підриву ЗАЕС. На думку глави ГУР, у разі наказу з Кремля виконавці все швидко реалізують.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що підрив загарбниками РФ Запорізької атомної електростанції є малоймовірним сценарієм. Втім, на думку експерта, загроза, як і раніше, існує, оскільки Москва може піти на теракт в тому випадку, якщо армія України витіснить російських окупантів з півдня.

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