Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС - Зеленський

Розвідка України отримала інформацію про те, що окупанти хочуть підірвати ЗАЕС, що спричинить викид радіації.

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Зеленський розповів про теракт на ЗАЕС, який готують росіяни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

22 червня відбулась нарада у президента України Володимира Зеленського, на якій доповіли українські розвідники та Служба безпеки України.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - наголошує Зеленський у відеозверненні у Telegram.

Зеленський додав, що всю наявну інформацію передали українським партнерам - кожному у світі.

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"Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка - усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - зазначив очільник держави.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

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