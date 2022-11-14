Якщо республіканці отримають більшість на виборах, допомога Україні не зміниться - Бала

США навряд чи суттєво знизять допомогу Україні після виборів-Віталій Бала / Колаж УНІАН

Результати проміжних виборів у США мало вплинуть на позицію адміністрації Джо Байдена щодо України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

На його думку, ситуація в Сенаті більш-менш близька до статус-кво, за винятком Палати представників, де у республіканців вже є перевага.

"Палата представників важлива тим, що там приймають всі ініціативи - Сенат їх тільки потім схвалює. Тобто від Сенату не може бути ініціативи про допомогу Україні або її збільшення. Тому, безумовно, голосування в Палаті представників є первинним і дуже важливим. Саме в цьому сенсі є певні побоювання за більшість там республіканців, але я особисто так не вважаю. Адже, повторюся, республіканці поки неоднорідні, і навіть їх виборці (а таких більше половини) підтримують допомогу Україні", - зазначив Бала.

Водночас експерт переконаний, що у разі контролю республіканців над Сенатом США, підтримка України суттєво не зміниться. За його словами, висловлювання республіканців про зниження рівня підтримки України можуть бути лише ходом передвиборної кампанії.

"Я допускаю, що це частково та риторика, яка була притаманна не тільки групі MAGA (група республіканців, які підтримують екс-президента США Дональда Трампа. - Главред), але й іншим республіканцям, пов'язана з тим, щоб у чомусь звинувачувати своїх опонентів. В даному випадку - демократів, тому що за даними різних соціологічних досліджень, питання національної безпеки і зовнішньої політики набирають 10% зацікавленості американців. Тому, безумовно, всі, хто йде на вибори, ознайомлюються з такими дослідженнями, і далі говорять те, що хочуть почути американці, щоб ті за них проголосували", - вважає Бала.

Як повідомляв Главред, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США продовжують допомагати Україні і в найближчі тижні оголосять про черговий пакет військової допомоги.

"Ми як і раніше стабільні в наданні допомоги в області безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми тільки що оголосили, буде й інший (пакет допомоги) в найближчі кілька тижнів, приблизно через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх декількох тижнів і місяців", — сказав він журналістам на борту рейсу, що прямує з В'єтнаму на саміт G20 на Балі.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ймовірність закінчення війни в Україні. При цьому він назвав головну умову, після виконання якої може бути закінчений конфлікт, розв'язаний РФ. Свою заяву він зробив в ході короткого брифінгу по дорозі на авіабазу Ендрюс, звідки він відправиться в закордонне турне.

Фактично президент США поставив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну підкресливши, що тільки після виведення всіх військ РФ з України можна говорити про закінчення війни.

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