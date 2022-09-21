"Війська РФ висять на волосині": у Держдепі заявили, що псевдореферендуми - "відчайдушний крок" Путіна

Венді Шерман прокоментувала плани Путіна провести псевдореферендуми / Фото УНІАН

Плани Кремля провести "фіктивні референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях є відчайдушним кроком президента РФ Володимира Путіна. Про це заявила заступник держсекретаря США Ентоні Блінкена Венді Шерман.

За її словами, російські війська в Україні "висять на волосині", передає CNN.

Шерман не виключає, що російський диктатор буде "використовувати ті види зброї, які не повинен використовувати". Зокрема, Шерман зазначила, що Путін вже зробив зброєю продовольство та енергетику.

"Сподіваюся, він розуміє те, що сказав президент США Джо Байден: Не треба. Не робіть цього", - зазначила заступник Ентоні Блінкена, нагадуючи про попередження глави Білого дому Путіну.

Нагадаємо, 16 вересня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної або хімічної зброї в Україні Росію очікують наслідки. Правда, глава Білого дому відмовився уточнювати, які саме.

"Не треба. Не треба. Не треба. Ти зміниш ситуацію на цій війні в масштабах, невідомих з часів Другої світової", - сказав Байден в інтерв'ю CBS.

"Думаєте, я б сказав про них (про наслідки, - ред.) вам, якби сам знав, якими саме вони будуть. Звичайно, я вам не скажу. Але наслідки будуть. Вони (Росія, - ред.) стануть ще більшим ізгоєм для світу, ніж вони коли-небудь були. І залежно від масштабів їхніх дій ми визначимо, якою буде реакція", – додав президент США.

Звернення Путіна

Вдень 20 вересня в російському інформаційному просторі з'явився анонс, що ввечері Путін виступить з приводу псевдореферендумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Центральні російські канали вивісили анонси майбутньої промови. Однак згодом їх видалили RT і "Перший канал". "Московський комсомолець" написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок". Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи, 21 вересня.

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