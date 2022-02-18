"Якщо не купувати, то нормальна ціна": українці жахнулися вартістю овочів у супермаркетах

У мережі показали ціни на овочі в Україні / Instagram

Українці обурені цінами на продукти у супермаркетах - огірки там продають по 139 грн за кілограм, а вартість помідорів доходить до 349 грн.

Звичайні великі помідори можна купити за 89,99 грн, коктейльні - 99,99 грн, черрі - 349,60 грн, пишуть у мережі жителі Дніпра і Києва.

Ціни на огірки стартують від 119 грн, в іншому магазині – 139 грн за кілограм.

У мережі показали ціни на овочі в Україні / соцмережі

У мережі показали ціни на овочі в Україні / соцмережі

У мережі показали ціни на овочі в Україні / соцмережі

"Не купуйте. Зараз це одна хімія", "приблизно 12 доларів для пенсіонера, який отримує 100-150 доларів в самий раз", "якщо не купувати, то нормальна ціна", "Думаю не їсти такі огірки і все", - писали в українці в мережі.

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Раніше повідомлялося, в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

Також ми писали, що в Україні з початку року ціни на найдешевші сорти хліба в середньому зросли на п'ять гривень.

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