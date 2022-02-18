Ціни на хліб злетять: українцям назвали причину і нову вартість

/ УНІАН

В Україні з початку року ціни на найдешевші сорти хлібу в середньому зросли на п'ять гривень, розповів експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

При цьому за минулий рік ціни на продукти харчування в середньому зросли на 30%, підкреслив він в інтерв'ю ГолосUA.

У той же час по деяких позиціях, наприклад, по соняшниковій олії, ціни підскочили на 60%.

Експерт попередив про те, що в собівартості хліба закладена вартість енергоносіїв, яка становить 70%, тому ціни будуть знову підвищуватися.

"Також сюди варто додати транспортні витрати. Тому пекарні будуть змушені підвищувати ціну на хліб на 25-30%", - додав Павловський.

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Раніше повідомлялося, в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг.у Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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