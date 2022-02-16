Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рік

Вартість квадратного метра в новобудові протягом року зросла на 7000 грн.
У 2021 році ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. За словами заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрія Тація, в середньому за минулий рік як у столиці, так і в інших регіонах, квартири в новобудовах подорожчали на 25-30%. Зростання цін тривало до осені, а потім раптово припинилося.
Також наголошується, що в жовтні минулого року інвестиційний попит на житло вичерпався. На той момент активність покупців знизилася на 20%. Те ж саме повторилося і в січні цього року.
Тим часом, на початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19500 гривень, а наприкінці року досягла 23000 гривень.
Середня ціна становила 28000 грн у січні, а в грудні 35000. Тобто, ціна квадратного метра протягом року зросла на 7000 грн.
читайте такожВ Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінкиНаприкінці 2021 року лідерами у сфері подорожчання житла стали:
- Київ: від 28 до 35 тис. грн/кв. м;
- Львів: від 24 до 28,5 тис. грн/кв. м;
- Одеса: від 23 до 27 тис. грн/кв. м;
- Дніпро: від 23,5 до 28 тис. грн/кв. м;
- Харків: від 20,5 до 24,5 тис. грн/кв. м.
За скільки можна купити однокімнатну квартиру в ЖК економ-класу зараз:
- у Києві - від 1 мільйона гривень;
- в Одесі та Дніпрі-750-800 тисяч гривень;
- у Львові - від 800 тисяч гривень;
- у Харкові-600-650 тисяч гривень.
Аналітики підсумували, що 2021-й рік у 30% подорожчанні побив усі рекорди.
Ціни на нерухомість в Україні
Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Україні подорожчає нерухомість. Ціна за квадратний метр може збільшитися на 10%. Ціни зростуть не тільки на первинному, але і на вторинному ринку. Однак все буде залежати від попиту і купівельної спроможності.
Збільшаться в Україні і ціни на оренду житла. Вони злетять на 10-15% протягом 2022 року. Таким чином, в столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч.
Читайте також:
- Названо найкращий час року для покупки квартири: коли житло найдешевше
- Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло в 2022 році
- Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали похмурий прогноз купівлі нового житла