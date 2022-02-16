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Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рік

16 лютого 2022, 16:40

Вартість квадратного метра в новобудові протягом року зросла на 7000 грн.

житло, нерухомість, квартири
Квартири подорожчали на 30% / колаж УНІАН

У 2021 році ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. За словами заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрія Тація, в середньому за минулий рік як у столиці, так і в інших регіонах, квартири в новобудовах подорожчали на 25-30%. Зростання цін тривало до осені, а потім раптово припинилося.

Також наголошується, що в жовтні минулого року інвестиційний попит на житло вичерпався. На той момент активність покупців знизилася на 20%. Те ж саме повторилося і в січні цього року.

Тим часом, на початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19500 гривень, а наприкінці року досягла 23000 гривень.

Середня ціна становила 28000 грн у січні, а в грудні 35000. Тобто, ціна квадратного метра протягом року зросла на 7000 грн.

читайте такожВ Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінкиНаприкінці 2021 року лідерами у сфері подорожчання житла стали:

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  • Київ: від 28 до 35 тис. грн/кв. м;
  • Львів: від 24 до 28,5 тис. грн/кв. м;
  • Одеса: від 23 до 27 тис. грн/кв. м;
  • Дніпро: від 23,5 до 28 тис. грн/кв. м;
  • Харків: від 20,5 до 24,5 тис. грн/кв. м.

За скільки можна купити однокімнатну квартиру в ЖК економ-класу зараз:

  • у Києві - від 1 мільйона гривень;
  • в Одесі та Дніпрі-750-800 тисяч гривень;
  • у Львові - від 800 тисяч гривень;
  • у Харкові-600-650 тисяч гривень.

Аналітики підсумували, що 2021-й рік у 30% подорожчанні побив усі рекорди.

Ціни на нерухомість в Україні

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Україні подорожчає нерухомість. Ціна за квадратний метр може збільшитися на 10%. Ціни зростуть не тільки на первинному, але і на вторинному ринку. Однак все буде залежати від попиту і купівельної спроможності.

Збільшаться в Україні і ціни на оренду житла. Вони злетять на 10-15% протягом 2022 року. Таким чином, в столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч.

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