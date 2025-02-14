Підготовка важливих візитів і зустрічей: Єрмак про деталі переговорів із Келлогом

Сторони на зустрічі обговорили продовження підтримки України.

https://glavred.net/ukraine/podgotovka-vazhnyh-vizitov-i-vstrech-ermak-o-detalyah-peregovorov-s-kellogom-10639544.html Посилання скопійоване

Андрій Єрмак провів переговори з Кітом Келлогом / Колаж: Главред, фото ОП

Головне:

Андрій Єрмак розповів про зустріч із Кітом Келлогом

Сторони обговорили продовження підтримки України у відбитті агресії РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

"Головна тема розмови - координація спільних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру", - написав він у своєму Telegram.

відео дня

За словами глави ОП, сторони обговорили продовження підтримки України у відбитті агресії РФ.

"Обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не тільки нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз - набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", - розповів він.

За словами глави ОП, саме тому спільний обов'язок - зробити так, щоб "агресор заплатив справжню ціну за все скоєне".

"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають тільки силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть - контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій", - переконаний він.

Єрмак додав, що також окремо сторони обговорили підготовку запланованих зустрічей на вищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

"Вдячний за підтримку і готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки", - резюмував він.

/ Главред

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

Більше новин:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред