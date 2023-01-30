Путін "злив" військові об'єкти Ірану в обмін на ліки від раку - ЗМІ

Днями в Ірані пролунали вибухи на військових об'єктах. Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, пише, що до "бавовни" причетний Кремль.
Як пишуть ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін хворий, у нього онкологія.
"Його лікують і надають лікарські препарати лікарі з іншої, теж начебто дружньої держави, нове-старе керівництво якої м'яко натякнуло, що лікування припиниться, якщо Росія не передасть достовірну інформацію про місцезнаходження військових об'єктів в Ірані", - пише канал.
Повідомляється, що був зроблений конкретний запит, а в четвер, 26 січня, за розпорядженням Путіна було передано дуже конкретну відповідь.
"Найімовірніше, власні дані розвідки країни, яка робила запит президенту Росії, були і так досить точні, але підтвердження від кращого друга Ірану Путіна було безцінне. Всі військові об'єкти, по яких було завдано удару на території Ірану, були в списку, який передали за розпорядженням Путіна. Наскільки рівноцінний обмін "друга" на ліки для збереження власного життя сказати складно, але можна запитати у Путіна, він точно знає", - написав генерал СЗР.
Вибухи в Ірані
В іранському місті Ісфахан 29 січня пролунав вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники.
Поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.
За словами заступника з питань політичної безпеки глави Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, один з безпілотників був вражений засобами протиповітряної оборони і збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки й були знищені.
Чиновник додав, що обійшлося без жертв, при цьому центр не виведений з ладу.
Увечері 29 січня, в Ірані знову пролунали вибухи. Так, потужна "бавовна" дісталася штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції в місті Махабад.
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