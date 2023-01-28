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Експерт назвав єдину умову вступу НАТО у війну в Україні

28 січня 2023, 14:21
Є великі сумніви в тому, що РФ має у своєму розпорядженні дієздатну тактичну ядерну зброю, говорить Олександр Кочетков.
Росія, ядерна зброя
Експерт оцінив ймовірність нанесення РФ ядерного удару / Фото ua.depositphotos.com

Єдиний фактор, який може змусити НАТО вступити у війну – це спроба Росії використовувати ядерну зброю, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Про наслідки такого кроку Росію вже попередили і офіційно, і неофіційно. Якщо США і НАТО в цілому помітять ознаки підготовки до використання тактичної ядерної зброї, вони залишають за собою право завдати і удар у відповідь, і попереджувальний удар за допомогою високоточної зброї, яка знищить стартові позиції, командні пункти, будь-який бункер", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт вважає, що на сьогодні немає ніяких ознак того, що Росія готується завдати ядерного удару. Разом з тим також немає авторитетних свідчень про те, що Росія володіє дієздатним тактичним ядерним озброєнням, яке можна використовувати.

"На папері значиться, що у росіян в арсеналі кілька тисяч тактичних ядерних боєприпасів, але це не означає, що всі вони дієздатні і можуть спрацювати. Адже відразу після розвалу СРСР з армії бігли в різні боки і тягали з собою все, що могли. У пострадянський час ніхто не займався обороноздатністю, відстеженням жорстких температурних режимів, тиску і вологості під час зберігання ядерної зброї", - упевнений він.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Співрозмовник каже, що є великі сумніви в тому, що Росія має дієздатну тактичну ядерну зброю.

"До речі, нещодавно, вже під час війни, Росія проводила навчання з використанням ядерної зброї, але зі сховищ вивозили габаритні макети, які імітували ядерні боєголовки. Так росіяни тоді завчасно попередили про це США, і штати спостерігали за тим, що відбувається. Росія дуже не хоче, щоб Сполучені Штати думали, що вона щось затіває. Вона дуже цього боїться", - додав Кочетков.

Раніше російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков заявив, що оптимістичний прогноз закінчення війни передбачає військову перемогу України, деокупацію її територій, а також укладення на її умовах миру з Росією за допомогою західної коаліції.

"Але є і зовсім поганий сценарій, коли Путін все-таки вирішується на застосування ядерної зброї, і тут ми вже з вами можемо вважати якісь інші варіанти",-додав Гудков.

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

Читайте більше:

НАТО ядерна війна війна Росії та України
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