Грозові дощі та пекельна спека: якою буде погода у різних областях України

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях температура повітря підвищиться до +40 градусів.

https://glavred.net/synoptic/grozovye-dozhdi-i-adskaya-zhara-kakoy-budet-pogoda-v-raznyh-oblastyah-ukrainy-10580744.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Погода в Україні 15 липня буде спекотною. У багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що лише на заході будуть дощі з грозами. В інших областях температура повітря підвищиться до 40 градусів тепла. Надзвичайна спека триматиметься майже по всій Україні. Її послаблення буде орієнтовно з 26-го липня. У столиці зниження температури повітря можна очікувати з 18-го липня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / фото: ventusky

Погода 15 липня

В Україні 15 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних та північних областей. Загалом вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Спекотна погода з температурою вночі 20-25°, на заході країни 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у більшості західних областей 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +41

За даними meteoprog, 15 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +25...+41 градус. Найнижча температура буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / фото: meteoprog

Погода 15 липня у Києві

У Києві 15 липня буде спека. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред