Окупанти, ймовірно, впритул розстріляли двох українських полонених - Лубінець

РФ вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

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РФ вчинила черговий злочин / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Дмитро Лубінець/X (Twitter)

Коротко:

РФ вчинила воєнний злочин

Окупанти, ймовірно, розстріляли 2 полонених бійців ЗСУ

Російські окупанти, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курському напрямку. Про це написав омбудсман Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що це черговий воєнний злочин російських загарбників.

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"Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", - написав Лубінець.

Лубінець додає, що направив всі відповідні листи до ООН та МКЧХ щодо цього цинічного злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - резюмував Дмитро Лубінець.

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Як раніше писав Главред, російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео. На запитання звідки військовий, український боєць відповів, що з Сумської області. Далі воїна спитали, чи є ще хтось з ним, на що він відповів, що більше нікого немає. Після цього окупанти його розстріляли.

Дмитро Лубінець нещодавно повідомляв, що ворог, ймовірно, стратив мечем беззбройного українського військовополоненого попередньо перев'язавши йому руки скотчем.

3 серпня російські військові жорстоко вбили українського військовополоненого. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронних органів.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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