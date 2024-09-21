Палають авто, багато постраджалих і руйнувань: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

Російські окупанти запустили по Харкову КАБи, у місті - два прильоти, розповів голова ОВА.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-udarila-po-aviabombami-po-harkovu-est-popadanie-v-mnogoetazhku-10599137.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по житловій забудові / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Ввечері суботи, 21 вересня, в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив пуски КАБів", - написав Терехов.

Згодом мер міста уточнив, що, за попередньою інформацією, ворог поцілив у житлову багатоповерхівку.

відео дня

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що у місті є два ворожих влучання КАБами. Один із них - у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця.

"Окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок", - підтвердив він слова міського голови.

Оновлено 23:21: За словами Терехова, від удару по багатоповерхівці є постраждалі.

"Внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше троє поранених. Інформація оновлюється", - додав голова ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено 23:33: Кількість постраждалих вналідок ворожого удару зросла. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

"Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває", - розповів Терехов.

Очільник ОВА повідомив, що з будинку евакуювали 60 людей. Триває ліквідація наслідків.

Оновлено 23:51: Мер міста зазначив, що на місці прильоту горять кілька автівок, у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки.

Оновлено 0:07: У Шевченківському районі Харкова постраждали 12 осіб, серед них одна дитина. Також навпроти будинку горіли 4 автомобіля, пошкоджено 21 автомобіль, розповів Синєгубов.

Оновлено 0:47: "Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей 17, 17 та 8 років. Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей", - повідомив начальник Харківської ОВА.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня російські окупанти запустили по Україні 25 засобів повітряного нападу – 9 ракет та 16 безпілотників. Українські захисники збили 5 авіаційних ракет Х-59/69 та 11 дронів "Shahed".

Також 21 вересня ворог атакував КАБами Суми. Росіяни вдарили по дачному кооперативу. Внаслідок удару зруйновані 2 дачних будинки, близько 10 - пошкоджені.

Як повідомляв Главред, 20 вересня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пошкоджено автомобілі, кіоски та будівлю лікарні. Постраждали 15 людей, серед яких діти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред