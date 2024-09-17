Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальників

Росія продовжує скидати керовані авіаційні бомби на українських цивільних.

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Харків знову під обстрілом / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/ihor_terekhov (ілюстративні)

Росія у вівторок вдень, 17 вересня, здійснила черговий обстріл Харкова та його околиць. Станом на 16:00 було відомо про шістьох поранених.

Про обстріли повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

До вибухів Повітряні сили попереджали про авіаційну небезпеку для ближнього прикордоння — Харківської і Сумської областей.

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Як зазначив Синєгубов, один з прильотів прийшовся по лісосмузі біля торгового центру. Внаслідок атаки поранення отримали чотири рятувальники, які ліквідовували пожежу поряд.

Загалом, уточнив Терехов, відомо про шістьох поранених внаслідок атаки ворога.

Також ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова Харківського району.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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У вівторок вдень, 17 вересня, Росія завдала повторного масованого удару (цього разу ракетами) по енергетиці Сум. Унаслідок російського обстрілу горять дві великі електропідстанції.

Щодо міста Конотоп, яке також атакували сили РФ на півгодини раніше ніж Суми, то є влучання по м’ясокомбінату, де була пожежа. За інформацією ЗМІ, Конотоп також без світла і зв’язку.

Як писав Главред, у ніч проти 17 вересня російські окупанти завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області. Сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів". Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

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