Росіяни вдарили по центру Харкова: багато руйнувань, постраждала дитина

Ввечері 20 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. У місті зафіксували три удари. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Хакрівської ОВА Олег Синєгубов.
"Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами. Будьте обережні - можливі повторні пуски", - написав Терехов.
За його словами, "приліт" стався у центральному районі Харкова, біля медичного закладу. Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.
"Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання", - розповів Синєгубов.
За уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському. Внаслідок удару постраждали чотири людини, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.
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