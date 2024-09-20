Росіяни вдарили по центру Харкова: багато руйнувань, постраждала дитина

Російські окупанти тричі атакували місто - двічі били по Шевченківському району, один по Київському.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-udarili-po-centru-harkova-mnogo-razrusheniy-sredi-postradavshih-rebenok-10598945.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по Харкову КАБами / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Ввечері 20 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. У місті зафіксували три удари. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Хакрівської ОВА Олег Синєгубов.

"Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами. Будьте обережні - можливі повторні пуски", - написав Терехов.

За його словами, "приліт" стався у центральному районі Харкова, біля медичного закладу. Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.

відео дня

"Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання", - розповів Синєгубов.

За уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському. Внаслідок удару постраждали чотири людини, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред