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"Нові можливості": Україна отримала перший транш за кредитом на €90 млрд

Віталій Кірсанов
25 червня 2026, 13:12
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про перерахування Україні першої частини кредиту.
Україна отримала перший транш за кредитом у розмірі 90 млрд євро
Україна отримала перший транш за кредитом на 90 млрд євро / колаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна отримала перший транш кредиту ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро
  • Урсула фон дер Ляєн вважає, що настав час інвестувати в Україну

У четвер, 25 червня, Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

"Україна отримала перший транш кредиту ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на зміцнення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", – написала вона.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила про перерахування Україні першої частини кредиту.

"Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро. Це – європейська солідарність у дії", – написала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що за останній рік партнери зміцнили економічні основи України та просунули її на шляху до Європи.

"Ми створили нові можливості для зростання. Зараз саме час інвестувати в Україну — майбутнього учасника єдиного ринку вартістю 20 трильйонів євро", — зазначила голова Єврокомісії.

Виділення 90 мільярдів євро для України – останні новини

Як раніше писав Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро.

Україна має провести податкову реформу для отримання наступних траншів у рамках кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Відповідна вимога буде включена до умов фінансування.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість прив’язати частину нового кредитного пакету для України до ухвалення непопулярних податкових рішень, які вже давно викликають суперечки всередині країни. За даними джерел Bloomberg, йдеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

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Про особу: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року була призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року — першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України від 22 грудня 2020 року призначена заступницею керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду першої віце-прем’єр-міністерки України — міністерки економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем’єр-міністра України.

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