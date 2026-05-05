Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Руслан Іваненко
5 травня 2026, 19:48оновлено 5 травня, 20:22
Євросоюз формує нові умови фінансування України з акцентом на податкову реформу.
Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро
Сторони ключові параметри кредитної програми/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН
  • ЄС прив’язує фінансування до реформи
  • Україна має посилити внутрішні доходи
  • Умови кредитної програми ще узгоджують

Україна має провести податкову реформу для отримання наступних траншів у межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Відповідна вимога буде включена до умов фінансування, однак її деталі та строки виконання ще узгоджуються між сторонами.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів 5 травня в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

За словами єврокомісара, переговори з українською стороною щодо умов макрофінансової допомоги перебувають на просунутому етапі. Водночас у ЄС наголошують на необхідності посилення внутрішніх доходів України для підтримки державного бюджету.

відео дня

"Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги", – заявив Домбровскіс.

Він також підкреслив, що питання податкової реформи є частиною обговорень, але остаточні параметри ще не визначені.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – додав він.

Європейська комісія
Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Виділення 90 мільярдів євро для України - останні новини

Як писав раніше Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість прив’язати частину нового кредитного пакета для України до ухвалення непопулярних податкових рішень, які давно викликають суперечки всередині країни. За даними джерел Bloomberg, ідеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який закінчується в квітні.

Читатйте також:

Про джерело: "Європейська правда"

Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Еврокомиссия кредиты новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

19:48Економіка
Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по Запоріжжю

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по Запоріжжю

19:42Війна
РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

Останні новини

20:00

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

19:49

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

19:49

Про аварію на ЧАЕС писали в газеті за місяць до неї: що приховав Кремль

19:48

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

19:45

Для людей: тіктокер запропонував "скинутися" і купити авіакомпаніюВідео

Між США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - ВласюкМіж США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - Власюк
19:42

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по ЗапоріжжюФото

19:12

Тарас Барабаш досьє

19:08

На Місяці з'явиться перший постійний "будинок": деталі, що дивують

19:04

Фузаріоз атакує коріння часнику - садівник розкрив дієвий метод порятункуВідео

Реклама
18:52

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблихФото

18:49

Чайні пакетики в саду: чому їх важливо розривати саме в травні

18:43

Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора

18:39

Пилосос стане розсадником бактерій та плісняви: де не можна його зберігатиВідео

18:04

Буданов назвав умову продовження перемир'я у війні - чого чекають від Кремля

17:57

Кішка не впізнала собаку після стрижки: її реакція розсмішила мільйониВідео

17:46

Суд відмовив ДБР і ОГП в арешті комбата Герсака актуально

17:45

Бур’яни більше не виростуть: секретний інгредієнт для красивого газонуВідео

17:38

Як не зганьбитися з букетом: які квіти не можна дарувати та чому

17:29

"Дуже особливий момент": LELEKA вперше показала номер для Євробачення 2026

17:05

Холодний фронт з дощами та грозами суне на Житомирщину: коли накриє негода

Реклама
17:05

Запоріжжя у вогні: місто під атакою КАБів та дронівФотоВідео

17:00

"Патріотизм формується навколо практичних дій", – Івашин

16:50

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти КремляВідео

16:47

На Полтавщині спека не спаде: синоптики назвали максимальну температуру

16:44

Чи вистачить потужності сонячних панелей для всього будинку: що важливо знати

16:41

Політику у сфері азартних ігор можуть передати Мінфіну: у законопроєкті з'явилася правка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 травня: Ракам - приємні новини, Терезам - розваги

16:34

Коли та чому українці почали їсти сало: історія тягнеться крізь тисячоліттяВідео

16:24

Чим вразив Met Gala 2026: повернення Бейонсе, "Летючий голландець" і мильна операВідео

16:09

"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від України: чи буде припинення вогню та колиФото

15:44

Військовий пілот здійснив "подорож у часі": що він побачив

15:41

"Докласти 100% зусиль": чиновник пояснив, як Україна посилює тиск на РФ

15:39

Яким людям судилося бути багатими: відповідь захована у даті народження

15:39

Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

15:23

Вдарить літня спека до +30: стала відома дата, коли на Рівненщині різко потепліє

15:13

Привітання з Днем матері — теплі побажання та гарні картинки

14:55

РФ не може зробити запас дронів і запускає їх фактично "з конвеєра": яка причина

14:52

Як авто проїдуть перехрестя: лише половина водіїв дає правильну відповідьВідео

14:50

Шикарні котлети без м'яса і яєць: рецепт простіше простого

14:28

"Фантастичний період: 45-річна Вітвіцька показала вагітний животик

Реклама
14:25

Птах "дав знак" чоловікові, і той через кілька днів став мільйонером

14:21

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

14:01

"Увінчаний лавром": яке старовинне українське імʼя знову повертається в моду

13:59

Яєчня, як у ресторані, лише за 90 секунд: що потрібно додати у сковорідкуВідео

13:48

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

13:21

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаюВідео

13:21

Без палиці та чоловіка: Пугачова несподівано вийшла в люди й вразила своїм виглядом

13:10

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:09

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та колиВідео

12:59

Вартість оцінюють у мільйон: жінка під час прогулянки натрапила на скарб

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти