Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Євросоюз формує нові умови фінансування України з акцентом на податкову реформу.

https://glavred.net/economics/dengi-budut-no-est-nyuans-es-vydvinul-novoe-trebovanie-dlya-transhu-90-mlrd-evro-10762259.html Посилання скопійоване

Сторони ключові параметри кредитної програми/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

ЄС прив’язує фінансування до реформи

Україна має посилити внутрішні доходи

Умови кредитної програми ще узгоджують

Україна має провести податкову реформу для отримання наступних траншів у межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Відповідна вимога буде включена до умов фінансування, однак її деталі та строки виконання ще узгоджуються між сторонами.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів 5 травня в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

За словами єврокомісара, переговори з українською стороною щодо умов макрофінансової допомоги перебувають на просунутому етапі. Водночас у ЄС наголошують на необхідності посилення внутрішніх доходів України для підтримки державного бюджету.

відео дня

"Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги", – заявив Домбровскіс.

Він також підкреслив, що питання податкової реформи є частиною обговорень, але остаточні параметри ще не визначені.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – додав він.

Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Виділення 90 мільярдів євро для України - останні новини

Як писав раніше Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Крім того, Європейський Союз розглядає можливість прив’язати частину нового кредитного пакета для України до ухвалення непопулярних податкових рішень, які давно викликають суперечки всередині країни. За даними джерел Bloomberg, ідеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який закінчується в квітні.

Читатйте також:

Про джерело: "Європейська правда" Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред