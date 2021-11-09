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ЄС виключив Україну з "зеленого списку"

9 листопада 2021, 12:55

Однак обмеження не встановлює автоматично нових правил перетину кордону.

Євросоюз, Україна
Євросоюз порахував Україну небезпечною країною / УНІАН

Європейський Союз оновив "зелений список" країн для туристів. Україна до нового переліку вже не потрапила. Таким чином кордони ЄС для українців закриті.

"Рада виключила Сінгапур і Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС.

"Безпечні країни" ЄС:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай

Однак передчасно радіти не варто, так як список як і раніше буде переглядатися кожні два тижні, в залежності від епідеміологічної ситуації.

У зв'язку з цим, є надія на те, що Україна знову зможе в нього потрапити.

Варто відзначити, що це тимчасові обмеження на період пандемії коронавірусу і загострення епідеміологічної ситуації, зокрема.

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Вони ніяким чином не впливають на безвіз, проте на момент заборони, в'їзд заборонений всім громадянам "небезпечних", на думку Ради ЄС, країн.

Також державам ЄС рекомендовано відкрити кордони для мандрівників із країн, які у "зеленому" списку. А за винятком з нього - членам ЄС навпаки рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.

Раніше повідомлялося, що після того, як ЄС виключить Україну з "зеленого списку" безпечних для подорожей країн, тотального закриття кордонів Євросоюзу для українців не буде, оскільки це рекомендація, а фінальні рішення прийматиме кожна окрема країна ЄС, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також нагадаємо, у разі прийняття відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.

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